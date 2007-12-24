В СБУ знают причины скопления авто на границе с Польшей

В СБУ и Государственной пограничной службе заявляют, что заторы возле пунктов пропуска через польско-украинскую границу создают автоперевозчики, которые не желают платить предусмотренные законом Украины таможенные платежи.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении СБУ и Госпогранслужбы.

В частности, по данным ведомств, в связи со скоординированными действиями правоохранительных и контролирующих органов по противодействию контрабандной деятельности и требованиями полноценной уплаты таможенных налогов в госбюджет рядом с некоторыми пунктами пропуска через польско-украинскую границу скопилось большое количество грузовых транспортных средств, которые не двигаются в очереди, а стоят вне нее.

“Граждане, которые возвращаются из Польши в Украину, информируют, что на подъезде к пункту пропуска „Корчева (Польша) – Краковец (Украина)” стоит около 400 грузовиков, возле пункта пропуска „Медика (Польша) – Шегини (Украина)” - 150 грузовиков. Кроме того, значительное количество грузовых транспортных средств скопилось в пограничных районах на паркингах и стоянках”, говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба и СБУ отмечают, что меры, предпринимаемые на государственной границе, направлены на обеспечение законного пересечения границы и уплату предусмотренных законом Украины таможенных платежей.

Как отмечается в сообщении, правоохранительные и контролирующие органы будут продолжать и в дальнейшем проводить осмотры транспортных средств и грузов на их соответствие с товаросопроводительными документами, как этого требует законодательство Украины.

В связи с этим пограничники и СБУ рекомендуют международным автоперевозчикам и субъектам внешнеэкономической деятельности не ожидать возможности уклонения от уплаты таможенных пошлин и не создавать искусственных очередей и заторов возле пунктов пропуска, а оплатить все предусмотренные пошлины и свободно продолжать свою деятельность на законных основаниях.