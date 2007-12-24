Тимошенко приберет с рынка ”лишние” гривни

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена сократить денежную массу, которая стала результатом "колоссальной, неоправданной эмиссии гривны".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера в Донецке на встрече с трудовым коллективом шахты им. Засядько.

"В стране была осуществлена колоссальная, неоправданная эмиссия гривны. Ни одно государство делать такого не имеет права. Потому что на базе такой эмиссии рождается инфляция, над которой правительство теряет контроль", - сказала премьер-министр.

Она подчеркнула, что "сейчас мы уже провели два очень серьезных действия для того, чтобы эту денежную массу, которую мы вывалили в страну, чтобы сейчас ее можно было немного отобрать с рынка". "Сделать так, чтобы не была эта масса денежная бесконтрольной в создании инфляционных процессов", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сейчас мы сворачиваем эту систему, на это уйдет где-то около полугода. Потому что денег выпущено огромное количество, которое не обеспечено…", - заключила премьер-министр.