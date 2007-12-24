Новый год на Майдане Независимости: фольклор, концерт для взрослых и фейерверк

Празднование Нового года на центральной площади столицы – Майдане Незалежности - начнется 31 января в 21.00, и продлится до часа ночи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным пресс-службы, согласно программе праздника, в 21.00 киевлян ожидает фольклорная программа, в 22.00 будут выступать музыкальные коллективы для взрослой аудитории. А после громких фейерверков, которые начнутся в полночь и продлятся 20 минут, на сцене будут выступать молодежные группы.

В настоящее время проходит активная подготовка к празднику и утверждается окончательная версия программы «Новогодняя ночь - 2008», отметили в КГГА.