Новый год на Майдане Независимости: фольклор, концерт для взрослых и фейерверк
12:46, 24 декабря 2007Общество
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Празднование продлится до часа ночи
Празднование Нового года на центральной площади столицы – Майдане Незалежности - начнется 31 января в 21.00, и продлится до часа ночи.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
По данным пресс-службы, согласно программе праздника, в 21.00 киевлян ожидает фольклорная программа, в 22.00 будут выступать музыкальные коллективы для взрослой аудитории. А после громких фейерверков, которые начнутся в полночь и продлятся 20 минут, на сцене будут выступать молодежные группы.
В настоящее время проходит активная подготовка к празднику и утверждается окончательная версия программы «Новогодняя ночь - 2008», отметили в КГГА.
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