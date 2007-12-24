Украинцы стали больше пить и меньше курить

В первом полугодии 2007 года украинцы стали больше пить. По данным Государственного комитета статистики, расходы на алкоголь увеличились до 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. В то же время, на сигареты было потрачено на 0,1% меньше (0,9%), чем в прошлом году.

Среднестатистическая украинская семья в первом полугодии 2007 года тратила в месяц 1582 гривни, что на 13% больше, чем в 2006-м. Традиционно городское население расходует на себя больше. Если в городе в расчете на одну семью из трех человек уходило 1661 гривня в месяц, то в деревне — на 250 меньше (1405 гривен).

Больше 90% всех средств домохозяйства направляли на потребительские затраты. При этом эксперты комитета подсчитали, что на продукты питания украинцы стали тратить меньше. Если в первом полугодии 2006-го на еду уходило 57,3% заработанных семьей денег, то в 2007 году — на 3% меньше (54,3%), пишет газета «Дело».

Эксперты Госкомстата Украины также отмечают некоторое улучшение качества питания граждан. Главная причина изменений, по мнению разработчиков исследования, — увеличение в январе-июне 2007 года реальных доходов населения, что сделало возможным оптимизацию структуры питания граждан.

Особенностью первого полугодия 2007 года стало значительное увеличение трат граждан на непродовольственные товары. Так, в январе-марте 2007 года объемы их продаж увеличились на треть, а размер реализованных населению услуг увеличился на 10%. Однако они по-прежнему составляют менее 9% доходов.