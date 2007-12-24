Фонд госимущества возглавит Портнов?

Фонд госимущества в ближайшее время получит нового руководителя. Источники в окружении нового премьер-министра называют главным претендентом на эту должность «бютовца» Андрея Портнова. Об этом пишет "Дело".

Эта кандидатура обсуждается на уровне лидеров Блока Тимошенко. Согласно коалиционным договоренностям, пост руководителя ФГИ перешел этой политической силе. «На ближайшем заседании фракции будет рассматриваться этот кадровый вопрос», — уточняет источник в БЮТ. Аргументом «за» Портнова его коллеги называют тот факт, что он ранее работал в Госкомиссии по ценным бумагам.

В свою очередь, Портнов обсуждает свои кадровые перспективы с неохотой. «Если такое предложение поступит от премьер-министра, я буду его рассматривать», — признал депутат. При этом он отмечает, что назначение на должность главы проходит через Верховную Раду. «Внесения не было, поэтому комментировать нечего», — резюмировал Портнов.

Экзаменом для нового руководителя ФГИ станет приватизация предприятий, уже выставленных на продажу — Одесского припортового завода, северодонецкого «Азота» и других компаний. Также ему предстоит решить судьбу «Укртелекома», о необходимости продажи которого спорят чиновники.