В Запорожском райотделе милиции повесился мужчина, избивший беременную женщину

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Запорожской области, информация о совершении правонарушения поступила сегодня в 2.00 в Заводской РО милиции от врачей из 5-й городской больницы, куда с тупыми травмами живота была доставлена беременная 20-летняя женщина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что телесные повреждения потерпевшей нанес 28-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина после отдыха в одном из местных кафе на улице начал избивать свою жену. "Когда же незнакомая беременная женщина, которая стала свидетелем происшествия, сделала ему замечание, мужчина отреагировал агрессивно: начал бить ее по животу. Потерпевшая потеряла сознание, открылось кровотечение", - отметили в запорожской милиции.

Злоумышленника разыскали, специалистом областного наркодиспансера у него была диагностирована средняя степень опьянения. Для опроса его направили в райотдел, где он около 4.45 в помещении туалета покончил жизнь самоубийством, использовав шнурки от собственной одежды.

В настоящее время происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается досудебное расследование. Проверку обстоятельств происшествия проводит прокуратура Запорожской области.