Новый год с Веркой Сердючкой стоит 60 тысяч евро – «расценки» на звезд

Пригласить знаменитость к себе на Новый год сегодня может практически любой желающий. Разумеется, если у этого желающего есть много денег, пишет Комсомольская правда в Украине.

Вечер с Тиной Кароль, как заявил изданию продюсер певицы Евгений Огир, будет стоить от 25 тысяч долларов. Это стоимость часового концерта. К певице «прилагаются» музыканты и балет – их присутствие войдет в стоимость. А вот «заказать» Тину Кароль на совместный ужин не выйдет. Продюсер отрезал: «Нет, мы такое не практикуем».

Директор Валерия Меладзе сразу дал понять изданию, что на этого исполнителя никаких денег не хватит. «200 тысяч евро, - с ходу отрезал мужской голос в трубке. - Вряд ли у него будет время. Слишком много концертов в Москве».

«ВИА Гра» согласна отработать на выезде в канун Нового года за 70 тысяч евро. А Михаил Боярский, чтобы не шокировать потенциальных заказчиков резким подъемом цен, решил взвинчивать гонорар постепенно. Начиная с 10 декабря сумма его гонорара каждый день увеличивается на 1 тысячу долларов, то есть 11 декабря - 11 тысяч долларов, 12 декабря - 12, а 31-го соответственно - 31 тысячу долларов.

Комсомолка без комментариев приводит ценовую сетку «на звезд» под Новый год:

· Кристина Орбакайте ?200 000

· Леонид Агутин ?75 000

· Сердючка ?60 000

· «Океан Эльзы» $35 000 - $50 000

· Руслана $35 000 - $50 000

· Тина Кароль $30 000 - $50 000

· Наталья Могилевская $30 000

· Ани Лорак $25 000 - $40 000

· «Би-2» ?25 000 - ?30 000

· Ирина Билык ?20 000

· «Скрябин» $20 000

· Скрипка ?15 000 - ?25 000

· SMS ?15 000

· Светлана Лобода $15 000 - $25 000

· Группа «Ундервуд» ?10 000

· «НеАнгелы» ?6000 - ?10 000

· Василий Бондарчук ?3500 - ?5000

· «Арктика» ?2500 - ?5000

· «Армия», Юрий Горбунов $5000