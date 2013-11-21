Миндоходов добивается блокирования зарубежных счетов по «делу Лазаренко-Тимошенко»

Министерство доходов и сборов Украины намерено добиваться блокирования на счетах в зарубежных банках около 500 млн долларов США по «делу экс-премьеров Павла Лазаренко и Юлии Тимошенко», сообщил журналистам глава ведомства Александр Клименко.

«Министерство доходов и сборов подало соответствующий иск, и сделало это по поручению правительства, по возвращению денег, которые были фактически выведены из государственного бюджета. Сегодня идет речь о блокировке около 500 млн долларов на счетах, которые подконтрольны фигурантам дела», - сказал Клименко, отвечая на вопрос журналистов. Но при этом министр больше не сообщил никаких деталей этой работы.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что специалисты международной юридической организации, к которым за помощью обратилось Министерство доходов и сборов, нашли материалы, указывающие на незаконное выведение Тимошенко и Лазаренко средств на счета иностранных банков. По его словам, кроме двух счетов, которые были обнаружены международной юридической организацией и на которых хранится свыше 500 млн. долларов, найдены еще данные о незаконном переводе средств, материалы по ним будут оформлены и переданы в Женевский суд.

Позже Генпрокуратура заявила, что речь идет не о собственных счетах Тимошенко, а подконтрольных ей.

В ответ на это "Батькивщина" обратилась в посольства ряда государств, посольство Швейцарии и посольство США с просьбой предоставить СМИ информацию о наличии любой недвижимости или любых счетов, принадлежащих Тимошенко или ее семье. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя партии "Батькивщина", народный депутат Александр Турчинов, назвав ложными обвинения властей.