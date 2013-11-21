Завтра в Украине опять будут туманы и дожди
13:49, 21 ноября 2013Общество
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Завтра в Украине, кроме востока и Крыма, ожидаются дожди
Завтра опять будет дождь / Фото: Вконтакте
Завтра в восточной части Украины, в Крыму и Приазовье без осадков, на остальной территории небольшие дожди.
Ночью и в первой половине дня местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 11°, на востоке страны около 0°; днем 6-11° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 14-19°.
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В Киеве и области в пятницу ожидаются небольшие дожди. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 6-11°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.
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