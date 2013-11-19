СМИ: Зарплатные долги за полгода шахтостроителям пообещали выплатить до конца недели

В Донецке сегодня почти 40 шахтостроителей из Горловки собрались на митинг.

Как сообщает Радио Свобода, люди приехали во главное управление государственной казначейской службы в Донецкой области.

Шахтостроитель говорят, что им задолжали зарплату за последние полгода. Это более четырех миллионов гривен, а два миллиона из них должно начислить казначейство.

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«Шесть месяцев без зарплаты мы живем. Выживать в таких условиях невозможно. Коммунальные услуги, с каждым днем растут задолженности. Их начинают уже выбивать из нас через суды, через юстицию. Также надо кормить детей и как-то существовать самим. Мне задолжали 35 тысяч», - рассказал подземный механик участка «Шахтопроходное управление № 10» Руслан Прусов.

С митингующими встретился заместитель начальника Госказначейства в Донецкой области Олег Чухляк и, по словам шахтостроителей, пообещал выплатить деньги до конца недели. Как сообщается, комментировать ситуацию чиновник отказался.