Эксперт: китайские банки могут заменить российские в качестве кредиторов Украины

Такое мнение выразил член Делового совета «Украина-Китай» генеральный директор, управляющий партнер инвестиционной компании «European Capital Management» Вадим Браиловский.

Финансист констатирует, что экспортно-ориентированной экономике Украины необходимо развивать отношения как с ЕС, так и странами Таможенного союза.

Однако, по его мнению, в случае возможных потерь от сотрудничества с обеими союзами, у страны остаются достойные экономические альтернативы.

«В случае паузы в подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина компенсирует потери за счет мощных инвестиционных центров Поднебесной и Юго-Восточной Азии», - считает Браиловский.

По словам эксперта, Украине важно выстраивать стратегические отношения с Китаем, экономике объемом 8,5 трлн долларов.

«Китайский банковский капитал на сегодняшний день это серьезная дополнительная альтернатива кредитным ресурсам МВФ и российских банков «ВТБ», «Газпромбанк», «Сбербанк России», - считает он.

Комментируя текущие переговоры украинских властей с ЕС и ТС, эксперт отметил, что Президент Украины Виктор Янукович пытается углублять торгово-экономические связи, как с Европой, так и странами постсоветского пространства.

«Президент не торгуется с ЕС и Россией, как считают некоторые злопыхатели. Глава государства реализует изначально обозначенные ориентиры Национальной стратегии одновременного углубления торгово-экономических связей, как с Европой, так и странами постсоветского пространства, - сказал Браиловский. - Кроме того, украинская власть развивает и третий стратегический вектор интеграции украинской экономики на рынки стран ближнего и среднего Востока. В частности – Китая и государств Юго-Восточной Азии», - подытожил член Делового совета «Украина-Китай»