НБУ рассказал о сокращении объема валютных кредитов

Об этом в ходе круглого стола «Защищенность сбережений: как сохранить и приумножить собственные средства без угрозы их потери?» рассказал директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр Дубихвост.

«У нас идет активное уменьшение кредитов в валюте. Если проанализировать период с 1 января 2010 года, то за этот период кредиты в валюте населения в банковской системе сократились более чем на 100 млрд грн, и сейчас они составляют 71 млрд. То есть в 2,5 раза уменьшились кредиты в валюте, то есть уменьшился риск физических лиц, уменьшился риск банковской системы. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что система стала более стабильна и риски в системе уменьшились», - добавил Дубихвост.

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Кроме того, по его словам, НБУ и в дальнейшем будет проводить мероприятия по дедолларизации экономики.

«Безусловно, Национальный банк проводит различные мероприятия по уменьшению доли валютных вкладов, дедолларизации депозитного портфеля. Это касается и норм резервирования для валютных вкладов, и позиции Национального банка по закону о Фонде гарантирования, где диверсифицированы перечисления в Фонд в зависимости от валют вклада», - подчеркнул представитель регулятора.