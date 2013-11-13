В Чернигове бойцы "Беркута" задержали вооруженного рецидивиста.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области, 11 ноября жители одной из пятиэтажек города сообщили оперативному дежурному Черниговского городского отдела внутренних дел о выстреле в квартире на последнем этаже. Бойцы спецподразделения "Беркут", прибыв на место происшествия, увидели сквозное пулевое отверстие в металлических дверях. Жительница квартиры сообщила, что во время ссоры ее сожитель выстрелил из боевого пистолета, закрыл ее в квартире и с оружием скрылся.

Милиция выяснила, что злоумышленник был осужден за убийство, разбойное нападение и ограбление, 25 лет он провел за решеткой. Неоднократно мужчина заявлял, что живым не сдастся, а при попытке его задержать будет отстреливаться.

Начав поиски рецидивиста, милиционеры в одной из арок близлежащего двора увидели мужчину, похожего по описанию на подозреваемого, который разговаривал по мобильному телефону.

Бойцы "Беркута" бросились к подозреваемому и не дали возможности применить оружие, которое мужчина держал наготове (были сняты с предохранителей два пистолета), готовясь оказать сопротивление милиции.

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В отношении задержанного открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием), что карается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас следствие проверяет владельца оружия на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Черниговской области и государства.

За профессиональные действия в экстремальной ситуации все четверо бойцов спецподразделения "Беркут", которые принимали участие в задержании вооруженного рецидивиста, поощрены денежным вознаграждением.