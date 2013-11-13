Минсоцполитики отменило разработку сайта для Фонда соцстрахования за 3,5 млн грн

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Наталия Королевская, отвечая сегодня на вопрос корреспондента УНИАН.

«Меня, как и многих журналистов, очень возмутила ситуация со стоимостью услуг разработки сайта для фонда социальной защиты. Поэтому ни о каком портале по 3,5 млн.грн. речь идти не может», - сказала Наталья Королевская.

Министр вмешалась в ситуацию и приказала директору исполнительной дирекции Фонда Валерию Акопяну разобраться с результатами тендера. Она также напомнила, что приоритетными для фондов должны быть социальные выплаты населению.

Как оказалось впоследствии, договор между Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и подрядчиком, который выиграл тендер на разработку портала, был расторгнут. Поэтому услуги по настоящему договору не предоставлялись и деньги за услуги не перечислялись.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний направит 3 млн. 590 тыс. грн. на разработку Портала профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Справка

Все решения по финансовым и хозяйственным вопросам осуществляют правление и дирекции фондов. Правления фондов сформированы из представителей профсоюзов, работодателей и центральных органов исполнительной власти

Согласно действующему законодательству, все платежи, превышающие 100 тыс. грн., обязательно подлежат рассмотрению тендерного комитета.