Скупка фондом из США $5 млрд госдолга Украины свидетельствует о доверии - эксперт

Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, комментируя информацию СМИ о том, что американский фонд «Franklin Templeton» сконцентрировал государственные облигации Украины на сумму $ 5 млрд.

Устенко также отметил, что фонд годами скупал долговые обязательства Украины, поэтому он удивлен тем, что информация о концентрации пятой части внешнего долга государства в «Franklin Templeton» была распространена прессой именно сейчас и представлена как одноразовая операция.

«То, что достаточно крупная сумма долговых обязательств государства сосредоточена в одних руках, не плохо для Украины. Одно дело успокаивать отдельно взятого кредитора, и совсем другое — работать сразу с массой кредиторов. В данном случае «Franklin Templeton» — большой серьезный инвестор, с которым понятно как работать», — пояснил Устенко.

Эксперт добавил, что информация о таком серьезном держателе украинского госдолга как «Franklin Templeton» имеет позитивный характер, поскольку свидетельствует о том, что инвесторы не боятся вкладывать в украинские евробонды.

«Информация о серьезном инвесторе, которого не пугает наличие на руках 5 млрд долларов украинских «суверенов», возможно, готовит почву для нового нашего выхода на финансовые рынки с евробондами. В этом случае, эту информацию стоит расценивать, как положительную», — полагает Устенко.

Он пояснил, что инвестиционная стратегия «Franklin Templeton» предполагает покупку суверенных облигаций развивающихся стран.

«Стратегия фонда состоит в том, чтобы скупать суверены на «плохом рынке», чтобы, когда рынок начнет расти, получить большую прибыль. Очень многие подобные компании рассматривают падение рынка как реальную новую возможность», — сказал Устенко.

В то же время эксперт затруднился объяснить, почему информация о концентрации пятой части украинского внешнего долга в фонде «Franklin Templeton» появилась в американских и украинских СМИ именно сейчас.

Напомним, по сообщению газеты Financial Times, американский инвестиционный фонд «Franklin Templeton» приобрел на мировом финансовом рынке государственные облигации Украины на номинальную сумму в $5 млрд