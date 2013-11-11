В Тернополе среди бела дня украли автобусную остановку (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, инцидент произошел 9 ноября на ул. Киевской.

Прохожие рабочих, которые разбирали остановку из бетонных плит с накрытием, приняли за работников коммунальных служб. На самом же деле, как оказалось, службы города к данным действиям не имели никакого отношения.

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Городской голова Тернополя Сергей Надал обратился в правоохранительные органы с просьбой установить виновных и привлечь к ответственности лиц, которые самовольно демонтировали остановку общественного транспорта.

«С целью соблюдения законных прав и интересов членов территориальной общины города Тернополя, недопущения и предотвращения случаев нарушения требований градостроительного законодательства, просим в пределах предоставленных законом полномочий принять меры реагирования по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые самовольно демонтировали остановку общественного транспорта на ул. Киевская, что привело к грубому нарушению требований законодательства, нарушению прав граждан в сфере транспортного обслуживания, и нанесло значительный материальный ущерб», – говорится в обращении городского головы к начальнику Государственной архитектурно-строительной инспекции Юрию Олейнику, начальнику управления внутренних дел Украины в Тернопольской области Виктору Саку и прокурору города Тернополя Виталию Сидорову.

По предварительным данным, сумма убытков составляет 10-12 тыс. грн, все бетонные плиты и конструкции остановки неизвестные похитили.