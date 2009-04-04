В Кременчуге украли остановку общественного транспорта

В Кременчуге Полтавской области неизвестные украли остановку общественного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на аппаратном совещании в исполкоме сообщил председатель Крюковского района Кременчуга Андрей КОВАЛЕНКО.

По его словам, "на приличном расстоянии были найдены лишь остатки павильона остановки, а все, что пригодно (металлолом, столярные части) - похищено. Раньше люки и решетки воровали, а теперь вот до чего дошло».

А.КОВАЛЕНКО призвал патрульно-постовую службу милиции работать активнее, чтобы предупреждать такие преступления, ведь случаи краж люков и решеток тоже участились.