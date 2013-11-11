Проверка ГАИ обнаружила более 5,5 тыс. канализационных колодцев без люков

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, отметив, что недостатки в состоянии содержания смотровых и дождеприемных колодцев были обнаружены во время инспекции сети коммуникаций инспекторами ГАИ и представителями органов местной власти.

Так, за время инспекции уличной сети правоохранители обследовали более четверти миллиона смотровых и почти 72 тыс. дождеприемных колодцев.

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По результатам осмотров инспекторы ГАИ установили, что на момент проведения проверки на проездной части улиц и дорог, на тротуарах и пешеходных дорожках отсутствовали почти 2,8 тыс. люков и более 1,3 тыс. решеток. Состояние почти 6 тыс. люков и более чем 2,8 тыс. решеток не отвечало требованиям и стандартам, необходимым для обеспечения безопасности дорожного движения.

Кроме того, во дворах и на придомовой территории члены комиссий обнаружили отсутствие более 2,7 тыс. люков и почти 400 решеток дождеприемников. Состояние почти 4,5 тыс. люков и 599 решеток не отвечало нормативным требованиям, проинформировали в МВД.

По результатам проверок 254 должностных лица учреждений и организаций привлечены к административной ответственности.

Благодаря принятым правоохранителями мерам уже установлены почти 2,5 тыс. люков и более 1100 решеток. Еще 3 тыс. 130 люков и 1476 решеток приведены в соответствие с нормативными требованиями, отметили в МВД.

Как сообщили в пресс-службе, поводом для проверки послужила недавняя гибель ребенка в канализационном колодце во Львове.