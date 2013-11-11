Эксперт назвал провокационными заявления о возможной конвертации валютных депозитов

Публикации в СМИ относительно потенциального ввода Национальным банком Украины принудительной конвертации валютных депозитов в гривневые носят провокационный характер.

Такое мнение высказал Ярослав Колесник, член наблюдательного совета Украинского кредитно-банковского союза.

«Мы обговаривали этот вопрос с коллегами. Очевидно, что НБУ найдет другие пути решения существующих проблем. Тем более никаких заявлений регулятора по поводу каких-либо планов по конвертации валютных депозитов в гривневые не было. Очевидно, в НБУ осознают, что подобные меры невозможны из-за противоречия конституционных норм относительно нерушимости права собственности граждан», - отметил он.

В связи с этим, по мнению эксперта, подобные публикации в СМИ носят чисто провокационный характер.

«Я убежден, что это провокационные моменты. Трудно сказать, сознательная ли это провокация или же просто неглубокое понимание проблемы. В этих публикациях часто-густо путают грешное с праведным, - сказал Колесник. - К сожалению, журналисты не понимают, что они такими статьями могут подрывать доверие к национальной валюте, к банковской системе. К подобным вопросам нужно подходить более взвешенно и ответственно».

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что в Нацбанке тайно готовят проект постановления, которое позволит чиновникам в принудительном порядке конвертировать валютные депозиты населения в гривну.