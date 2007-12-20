В Одессе исчезли три старинные 4-тонные пушки
В милицию пока никто не обращался
Три старинных пушки, стоявшие во время русско-турецкой войны на береговых батареях Одессы, внезапно исчезли из центрального городского парка культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.
Как сообщил корреспонденту УНИАН экс-директор парка Леонид ЛИПТУГА, орудия, вероятно, были тайком вывезены из парка в ночь со среды на четверг. «Во всяком случае, сегодня их на прежнем месте в парке не обнаружено, на реставрацию орудия не забирали и экспертам об их исчезновении ничего не известно», – сказал он.
По словам Л.ЛИПТУГИ, ориентировочная стоимость каждого орудия – 20 тыс. долларов.
Экс-директор парка считает, что переместить из парка четырехтонные пушки, имеющие огромную историческую ценность, можно было только с помощью подъемного крана и автомобиля для перевозки больших грузов.
В свою очередь, первый заместитель начальника облуправления МВД Украины Алексей ХЛЕВНОЙ заявил, что «никто из должностных лиц не подавал заявление в милицию о якобы похищенных трех старинных пушках».