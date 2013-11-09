Франция предлагает заменить купюры в пять евро монетами

Глава двора Кристоф Бо считает, за счет такой реформы вся зона евро могла бы сэкономить существенную сумму денег, учитывая дешевизну чеканки по сравнению с печатью купюр, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Если бы мы заменили все купюры в пять евро на монеты, зона евро в совокупности сэкономила бы 10 млрд евро", - заявил он.

По теме: В США напечатали новые купюры номиналом в $100

Бо подчеркнул, что главным преимуществом такого нововведения является долговечность металла: такие монеты в среднем могут находиться в обороте до 40 лет, тогда как бумажные деньги изнашиваются всего за год и требуют, таким образом, постоянной замены.

Своим предложением Бо уже поделился с коллегами из других стран зоны евро, однако пока он не заручился поддержкой властей собственной страны.

Ранее Парижский монетный двор уже выступал с аналогичным предложением. В 2011 году эту идею французской стороны поддержали монетные дворы Дании, Италии и Испании. Однако тогда решительно против данной инициативы выступил Европейский центральный банк.