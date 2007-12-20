«Союз Гетьманців-Державників» поздравит с Новым годом посольство России

Возле Посольства Российской Федерации «Союз Гетьманцев-Державников Украины» проведет театрализованную акцию-пикет в ответ на заявление МИД Российской Федерации, которое была послано 14 декабря МИД Украины, и в котором Украина обвиняется в распространении антироссийских настроений и «искажении» общей истории. В ходе акции участники поздравят сотрудников Посольства с наступающими новогодними праздниками. Сотрудникам Посольства будут переданы праздничные подарки - в частности, традиционная новогодняя атрибутика, а также учебник по истории Украины (Воздухофлотский проспект, 27).