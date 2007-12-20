Население Украины сократилось до 46,5 миллионов

Население Украины с начала 2007 года сократилось с 46 млн. 646 тысяч человек до 46,424 миллиона.

Об этом свидетельствуют данные, приведенные на сайте Государственного комитета статистики.

В частности, по состоянию на 1 ноября 2007 года в Украине насчитывалось 46 миллионов 424 тысячи 190 человек.

За 10 месяцев этого года в стране родились почти 398 тыс. младенцев, количество умерших за этот период составляет 630 тыс. человек. Естественный прирост населения, таким образом, остается отрицательным –232 тыс. человек.

В то же время Министерство юстиции Украины отмечает «оптимистические тенденции» в соотношении количества умерших и новорожденных в 2007 году.

В полученном УНИАН сообщении пресс-службы Минюста, в частности, отмечается: «Несмотря на то, что количество умерших в стране все еще превышает количество новорожденных, соотношение этих показателей постоянно увеличивается в интересах рождаемости. За 9 месяцев 2007 года оно составило 1:1,5 (в предыдущие годы 1:1,7 и 1:1,6)».

Как сообщал УНИАН, в третьем квартале 2007 года в пяти регионах Украины уровень рождаемости в первый раз с начала 90-х годов превысил уровень смертности. В начале октября 2007 года Министерство юстиции объявило, что по данным органов регистрации актов гражданского состояния Минюста процентное соотношение рождаемость–смертность было в рождаемости в таких регионах: Закарпатская область – 119%, Ривненская область – 117%, Волынская область – 110%, город Киев – 108%, Львовская область – 100,7%.