В Донецке - тоже сбой системы «Рада»

В Донецке на сессии областного совета из-за сбоя системы для голосования "Рада" депутаты приняли решение голосовать руками.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале работы сессии из 105 зарегистрировавшихся депутатов ни один не смог проголосовать за избрание секретариата. При этом табло системы "Рада" показало одни нули.

"Это уже, наверное, происки", - с юмором прокомментировал ситуацию председатель облсовета Анатолий БЛИЗНЮК.

В связи со сбоем в работе системы "Рада" депутаты приняли решение голосовать по вопросам повестки дня простым поднятием рук.