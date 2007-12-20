В Донецке - тоже сбой системы «Рада»
11:50, 20 декабря 2007Общество
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Депутаты работают руками
В Донецке на сессии областного совета из-за сбоя системы для голосования "Рада" депутаты приняли решение голосовать руками.
Как передает корреспондент УНИАН, в начале работы сессии из 105 зарегистрировавшихся депутатов ни один не смог проголосовать за избрание секретариата. При этом табло системы "Рада" показало одни нули.
"Это уже, наверное, происки", - с юмором прокомментировал ситуацию председатель облсовета Анатолий БЛИЗНЮК.
В связи со сбоем в работе системы "Рада" депутаты приняли решение голосовать по вопросам повестки дня простым поднятием рук.
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