Население Украины сократилось до 46,5 млн

Число украинцев ежегодно уменьшается - такие неутешительные данные приводит Государственный комитет статистики. Лишь на протяжении 2007-го количество соотечественников упало до уровня 46 миллионов 490 тысяч человек.

За первые 10 месяцев этого года в стране родилось вдвое меньше меньше украинцев, чем умерло. А количество бракосочетаний и в этом году намного меньше, чем разводов.

Еще в 2002-м, когда проводили последнюю перепись, в Украине жило свыше 48 миллионов человек.

5 канал