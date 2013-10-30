Янукович сменил замглавы СБУ и троих начуправлений в регионах

Так, он освободил Петра Шатковского с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, назначив на его место Владимира Тоцкого. Перед этим Янукович уволил Тоцкого с должности начальника Управления СБУ в Крыму.

Также президент назначил Александра Кузнецова начальником Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

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Другими указами он освободил Сергея Рудого от должности начальника Управления СБУ в Запорожской области и назначил Геннадия Калачева начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

Также Виктор Янукович назначил Владимира Маркевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области. Вместе с тем с этой должности президент уволил Юрия Гаврилюка.

Соответствующие указы от 30 октября 2013 размещены на официальном сайте главы государства.