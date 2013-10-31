Украина по требованию ВТО и ЕС увеличивает импорт кокса и коксующегося угля

Это предусмотрено принятыми вчера постановлениями правительства.

«Таким образом, Украина выполнит требования Евросоюза и Всемирной торговой организации о снятии торговых ограничений по данным товарным позициям» — сообщилПервый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

Он напомнил, то проблема импортного кокса была одним из так называемых «торговых раздражителей» в отношениях Украины и ЕС и, в частности, подымалась во время недавней встречи Первого вице-премьер-министра с Европейским комиссаром де Гухтом в Брюсселе.

«Еще одно обязательство Украины выполнено, еще один шаг сделан к успеху Вильнюсского саммита», - прокомментировал Арбузов.

Арбузов отметил, что ограничения на поставки коксующегося угля были введены в связи с образовавшимися его излишками на ряде предприятий, что могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Сейчас решение правительства предусматривает увеличение квоты на импорткоксующегося угля дополнительно на 1 млн тонн. Квота на импорт кокса до конца текущего года будет увеличена на 90 тыс. тонн - до 300 тыс. тонн.

«Возврат и постепенное восстановление импортных квот - одно из ожиданий Европейского союза в преддверии подписания Соглашения об ассоциации. Кроме того,использование импортного кокса увеличит эффективность работы доменных печей и позволит достичь более высоких качественных показателей выпущенной продукции», — сказал Сергей Арбузов, комментируя решение правительства об увеличении квот.

Ранее вопрос о введении Украиной ограничений на поставки кокса и коксующегося угля рассматривался на специальном заседании ВТО по вопросам рыночных ограничений.

Напомним, на вчерашнем заседании правительства приняты два постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменения в приложение 8 к постановлению Кабинета Министров Украины от 19 декабря 2012 № 1201" (относительно обеспечения коксохимических предприятий коксующимся углем), а также "О внесении изменения в приложение 8 к постановлению Кабинета Министров Украины от 19 декабря 2012 № 1201" (относительно обеспечения металлургических предприятий коксом).