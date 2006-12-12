Повышение тарифов нужно, чтобы конфисковывать квартиры за долги

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что городская власть Киева намерена за долги, которые накопятся у киевлян за коммунальные услуги, конфисковывать их квартиры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня сообщила журналистам.

“Я хочу предупредить киевлян, что это не просто процедура поднятия тарифов. В результате тарифов будут накапливаться долги у киевлян за коммунальные услуги, и ЧЕРНОВЕЦКИЙ вместе со своими ближайшими друзьями создаст процедуру, когда будет практически иск за долги по коммунальным услугам относиться на квартиры. И ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня планирует за долги на коммунальные услуги конфисковать квартиры киевлян”, - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что, учитывая это, уже сегодня БЮТ внесла в Верховную Раду законопроект, запрещающий конфискацию жилья за долги за жилищно-коммунальные услуги, и на этой неделе этот законопроект будет рассмотрен.