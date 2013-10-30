Суд без представителей Крашковой допросил экс-начальника Врадиевского райотдела

Как передает корреспондент УНИАН, Синицкий дал показания суду в среду, 30 октября, по эпизоду о превышении власти и сокрытии преступления заместителем начальника Врадиевского райотдела Михаилом Кудринским.

В частности, свидетель заявил, что подсудимый Кудринский 27 июня "занимался телефоном потерпевшей, просматривая номера".

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Напомним, телефон Ирины Крашковой до сих пор считается не найденным.

Однако после уточнения судьи, Синицкий заявил, что оговорился и добавил, что Кудринский занимался не самим телефонным аппаратом, а мобильной связью.

Как сообщил УНИАН представитель Крашковой в суде Руслан Радецкий, речь идет о мобильном телефоне потерпевшей, которым подсудимые завладели при совершении преступлений.

"Стоит заметить, что как представитель Ирины Крашковой, я дважды обращался в суд с ходатайством о вызове свидетеля и его повторном допросе для установления обстоятельств места нахождения мобильного телефона после совершения преступления. Однако, Первомайским районным судом мои ходатайства были отклонены. Тогда как из показаний свидетеля следует, что телефон потерпевшей находился у подсудимого Кудринского. В настоящее время его местонахождение не установлено, а органом досудебного расследования не проводились следственные действия, направленные на установление, изъятие и присоединение его к материалам дела в качестве вещественного доказательства. Обидно, что Первомайским районным судом и прокуратурой Николаевской области не принято во внимание желание и неоднократные заявления потерпевшей проводить рассмотрение дела по всем эпизодам преступления, совершенного в отношении нее, с ее участием и ее представителя", - сообщил Радецкий.

По его словам, Ирина Крашкова из-за потери здоровья от полученных тяжелых повреждений находится сегодня на лечении, поэтому принять участие в судебном заседании для защиты своих интересов не может.

"Учитывая сегодняшний допрос свидетеля, у потерпевшей и ее представителя возникли вопросы относительно заявленных им обстоятельств, но как сторона уголовного производства потерпевшая лишена права задавать вопросы свидетелю, чем грубо нарушаются его процессуальные права", - отметил Радецкий.

Как сообщал УНИАН, 29 октября представитель жертвы "врадиевских насильников" Ирины Крашковой Руслан Радецкий заявил журналистам, что Первомайский районный суд нарушил права Крашковой, рассматривая дело без ее присутствия.

При этом прокурор, представляющая государственное обвинение, Наталья Высоцкая заявила, что права Крашковой никто не нарушал.

18 октября во время заседания суда около 15.45 Крашкова почувствовала себя плохо. Ей стало плохо, когда суд просматривал видеозапись воспроизведения преступления.

Около 16.00 на место прибыла машина скорой помощи и увезла потерпевшую.