В Совете Европы призывают Украину как можно быстрее назначить выборы в Киеве

Как передает Немецкая волна, об этом говорится в проекте доклада о местной и региональной демократии в Украине, авторами которой выступили бельгийский депутат Марк Кулс и французский Паскаль Манжан. Документ будет вынесен на рассмотрение Конгресса местных и региональных властей Совета Европы на будущей неделе в Страсбурге.

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Его авторы дают критическую оценку "ситуации на местах" и особенно в украинской столице.

В рекомендациях украинских властей докладчики призывают к "немедленному проведению выборов в тех городах, где сложилась такая ситуация, особенно в Киеве, а также к принятию закона, который бы четко размежевал полномочия мэра города и председателя горадминистрации Киева".

Поскольку в последний раз киевляне избирали мэра еще в 2008 году, в Брюсселе решение Конституционного суда вызвало серьезную обеспокоенность. Его разделяют и докладчики Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. «Отсутствие, как в случае с Киевом, действующего избранного мэра, очевидно препятствует надлежащему функционированию местной демократии", - отмечается в проекте доклада.

Вместе с тем докладчики положительно оценили принятие украинским правительством "Стратегии регионального развития до 2015 года" и деятельность Конституционной Ассамблеи. Однако выразили обеспокоенность медленным темпом реформ в местном самоуправлении, "невзирая на громкие заявления на уровне наивысшего руководства" и отмечают, что эти реформы в Украине подвергаются "значительным политическим, экономическим, финансовым и юридическим трудностям". Эксперты Конгресса акцентируют также на том, что в Украине отсутствует четкое деление полномочий между центральным правительством и местной властью, которая приводит к дублированию этих полномочий и вмешательства центральной власти через глав облгосадминистраций в дела регионов.

В выводах к докладу отмечается, что на практике система государственного управления в Украине остается чрезвычайно централизованной. "Конгресс рекомендует усилить финансовую самостоятельность местных обществ и улучшить систему прозрачного и справедливого деления финансовых ресурсов на основании четких и объективных критериев", - отечается в документе.

Кроме того, докладчики Конгресса призывают украинские власти обратить внимание на те сельские районы, где наблюдается значительный отток населения и демографический спад. Эти негативные тенденции, по их мнению, можно преодолеть через внедрение специальных стратегий, разработанных для таких регионов, что способствовало бы повышению занятости местного населения и его прибылей.

Сейчас под мониторингом Конгресса местных и региональных советов находятся 46 стран-членов Совета Европы. Грядущий доклад относительно Украины станет вторым с 2001 года.

Для сбора фактов и информации в процессе подготовки доклада о местной и региональной демократии в Украине докладчики Конгресса Марк Кулс и Паскаль Манжан побывали в стране дважды – в мае 2012 года и в апреле текущего. Доклад и рекомендации к ней будут вынесены на голосование депутатов Конгресса 31 октября. В случае принятия резолюции, ход выполнения ее рекомендаций украинскими властями возьмет на контроль Комитет министров Совета Европы.

Источник http://www.dw.de/рада-європи-стурбована-відсутністю-обраного-мера-у-києві/a-17181866