Завтра в Украине будет теплый и туманный день

Ночью и утром на большей части территории страны туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, в большинстве западных областей 17-22°.

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В Киеве и области в субботу осадки не ожидаются, ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, в Киеве температура ночью 7-9° тепла, днем 13-15°.