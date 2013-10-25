Родители погибшего в коллекторе мальчика получат 100 тысяч компенсации

Львовский городской совет выплатит 100 тыс. грн родителям мальчика, который трагически погиб после падения в канализационный колодец.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 24 октября сессия Львовского городского совета поддержала выделение дополнительных средств из городского бюджета управлению социальной защиты для выплаты материальной помощи родителям мальчика, погибшего 10 октября. Для этого выделено 100 тыс. грн.

В то же время другим постановлением было принято решение освободить получателей этой помощи от уплаты налога с доходов физических лиц в части, которая зачисляется в городской бюджет Львова. Также город обратится в областной совет, чтобы они были освобождены также от уплаты той части налога с доходов физических лиц, которая зачисляется в государственный бюджет.

Как отмечается в сообщении, вчера во время пленарного заседания были внесены изменения в специальный фонд городского бюджета. В частности, для закупки канализационных люков выделили 500 тыс. грн.

По информации ЛГКП «Львовводоканал», в городе сейчас есть 300 незакрытых должным образом люков, еще 860 - в неудовлетворительном состоянии. За последнее время «Львовводоканал» направил 112 заявлений в милицию о кражах канализационных люков.

Как сообщал УНИАН, 10 октября по улице Широкой, 86, во Львове из-за незакрепленной должным образом металлической крышки коллектора в канализационный колодец провалился ребенок.

В этот же день, при процессуальном руководстве прокуратуры Железнодорожного района Львова начато досудебное расследование уголовного производства по факту служебной халатности должностных лиц ЛГКП «Водоканал», на балансе которого находится коллектор.

11 октября спасатели нашли тело погибшего мальчика в канализационном коллекторе в микрорайоне Левандовка в 1,5 км от места падения.

В тот же день в рамках уголовного производства по факту падения ребенка в канализацию было задержано должностное лицо «Львовводоканала».