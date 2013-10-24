Официальный курс валют на 25 октября
19:25, 24 октября 2013Общество
961 0
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины
НБУ установил курс гривни / Фото : ZN.UA
На 25 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
По теме: Валюта может стать вне закона
100 USD США – 799.3000 (на 24 октября – 799.3000)
100 EUR – 1103.4337 (на 24 октября – 1099.1974)
10 RUR – 2.5245 (на 24 октября – 2.5179)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter