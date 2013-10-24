Официальный курс валют на 25 октября

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

На 25 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: По теме: Валюта может стать вне закона 100 USD США – 799.3000 (на 24 октября – 799.3000) 100 EUR – 1103.4337 (на 24 октября – 1099.1974) 10 RUR – 2.5245 (на 24 октября – 2.5179) Все курсы валют на 25 октября

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