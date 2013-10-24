Турция хочет вступить в Таможенный союз - Назарбаев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств сегодня в Минске.

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«Ко мне обратился премьер-министр Турции Эрдоган - нельзя ли Турцию принять в Таможенный союз. Турция – большая страна, у нас общие границы, и тогда вообще бы отпал вопрос, который часто задают – что вы создаете Советский Союз», - отметил Президент Казахстана.