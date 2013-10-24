Турция хочет вступить в Таможенный союз - Назарбаев
17:03, 24 октября 2013Общество
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявляет, что Турция заинтересована во вступлении в Таможенный Союз
Эрдоган спросил, может ли Турция вступить в Таможенный союз / wikipedia
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств сегодня в Минске.
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«Ко мне обратился премьер-министр Турции Эрдоган - нельзя ли Турцию принять в Таможенный союз. Турция – большая страна, у нас общие границы, и тогда вообще бы отпал вопрос, который часто задают – что вы создаете Советский Союз», - отметил Президент Казахстана.
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