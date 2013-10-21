Азербайджан напомнил, что не собирается в Таможенный союз

Как заявил журналистам в Баку заместитель министра иностранных дел страны Араз Азимов, вступление в такую «одностороннюю структуру» не принесет Азербайджану выгод, сообщает Радио Свобода.

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Армения, сосед и давний соперник Азербайджана, заявила о желании вступать в Таможенный союз, тем же перекрыв себе путь к ассоциации с Европейским союзом, который до недавнего времени был ее внешнеполитическим курсом.

Напомним, Россия оказывает давление на постсоветские страны, в частности, и на Украину, чтобы добиться от них вступления в это объединение.