Польские пограничники поймали девятерых нелегальных рабочих из Украины
Работодателю украинцев грозит штраф.
Работники Пограничной службы Польши задержали девять граждан Украины за работу без письменного контракта, что является нарушением польского законодательства.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польских пограничников, отметив, что украинцы из-за этого нарушения будут вынуждены добровольно покинуть Польшу и не смогут снова въехать в страну в ближайший год.
Пограничники напомнили, что письменный договор между работодателем и работником должен быть подписан как в случае выполнения работы по упрощенной системе трудоустройства, так и в случае работы по официально выданному разрешению.
Читайте также: Львовские пограничники задержали краденый раритетный "Порше 911 Каррера"
При этом настоящий документ иностранец должен иметь на руках еще до того, как начал работать.
Пресс-служба отметила, что задержанные украинцы работали на фирму по производству кладбищенских венков в городке Костшин на западе Польши.
Их работодателю за нелегальное трудоустройство грозит штраф в сумме как минимум около 1 тыс. долларов.
"Суд определит для него размер штрафа, который составит как минимум 3 тысячи злотых. Если окажется, что он ввел иностранцев в заблуждение (убеждал, что не нужен контракт - УНИАН), то ему может грозить штраф в размере 10 тысяч злотых (1 долл. = 3,1 зл.)", - отметили в пресс-службе.
Пограничники также добавили, что украинцы, которым выдано решение о запрещении въезда в Польшу на год, могут просить польские власти сократить этот срок (например, аргументируя тем, что работодатель ввел их в заблуждение - УНИАН).
Справка УНИАН. Граждане Украины могут работать в Польше до шести месяцев в году без официального разрешения на работу в случае наличия заявки на трудоустройство, которую оформляет в соответствующих органах польский работодатель. Для работы сверх этого срока - необходимо получать официальное разрешение.
За первую половину этого года польские работодатели зарегистрировали для украинцев почти 140 тыс. заявок на работу и оформили 9,5 тыс. официальных разрешений, а за весь прошлый год - более 220 тыс. и почти 20 тыс., соответственно.
Граждане Украины составляют самую многочисленную группу среди всех иностранцев, работающих в Польше.