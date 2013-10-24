Польские пограничники поймали девятерых нелегальных рабочих из Украины

Работники Пограничной службы Польши задержали девять граждан Украины за работу без письменного контракта, что является нарушением польского законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польских пограничников, отметив, что украинцы из-за этого нарушения будут вынуждены добровольно покинуть Польшу и не смогут снова въехать в страну в ближайший год.

Пограничники напомнили, что письменный договор между работодателем и работником должен быть подписан как в случае выполнения работы по упрощенной системе трудоустройства, так и в случае работы по официально выданному разрешению.

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При этом настоящий документ иностранец должен иметь на руках еще до того, как начал работать.

Пресс-служба отметила, что задержанные украинцы работали на фирму по производству кладбищенских венков в городке Костшин на западе Польши.

Их работодателю за нелегальное трудоустройство грозит штраф в сумме как минимум около 1 тыс. долларов.

"Суд определит для него размер штрафа, который составит как минимум 3 тысячи злотых. Если окажется, что он ввел иностранцев в заблуждение (убеждал, что не нужен контракт - УНИАН), то ему может грозить штраф в размере 10 тысяч злотых (1 долл. = 3,1 зл.)", - отметили в пресс-службе.

Пограничники также добавили, что украинцы, которым выдано решение о запрещении въезда в Польшу на год, могут просить польские власти сократить этот срок (например, аргументируя тем, что работодатель ввел их в заблуждение - УНИАН).

Справка УНИАН. Граждане Украины могут работать в Польше до шести месяцев в году без официального разрешения на работу в случае наличия заявки на трудоустройство, которую оформляет в соответствующих органах польский работодатель. Для работы сверх этого срока - необходимо получать официальное разрешение.

За первую половину этого года польские работодатели зарегистрировали для украинцев почти 140 тыс. заявок на работу и оформили 9,5 тыс. официальных разрешений, а за весь прошлый год - более 220 тыс. и почти 20 тыс., соответственно.

Граждане Украины составляют самую многочисленную группу среди всех иностранцев, работающих в Польше.