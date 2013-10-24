Несовершеннолетние Донбасса стали реже убивать

В Донецкой области за девять месяцев этого года правоохранители трижды фиксировали умышленные убийства, совершенные детьми. Как рассказала начальник отдела криминальной милиции по делам детей Донецкой области Светлана Зинченко, в прошлом году таких происшествий было 9, в позапрошлом — 11. Также за этот год несовершеннолетние шесть раз нанесли тяжкие телесные повреждения, сообщает "Сегодня".

«В целом мы видим снижение количества преступлений в Донецкой области, совершенных несовершеннолетними: убийств, изнасилований, грабежей, разбоев и других видов преступлений», — сообщила Светлана Зинченко.

По ее словам, причины детской преступности — на совести взрослых. Именно взрослые продают детям табак и алкоголь, они же устраивают семейный террор, вынуждая ребенка уйти из дома и напропалую бродяжничать.

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Убийства, совершенные детьми, не поддаются логике. Так, в мае этого года в Буденновском районе Донецка двое парней 14 и 17 лет жестоко убили бездомного, нанеся тому более 30 ножевых ранений. Месяцем раньше суд вынес приговор 16-летней школьнице из Горловки, которая во время ссоры ударила подругу ножом, а затем добивала деревянной разделочной доской, чайником и кирпичом. В Доброполье 17-летняя девица и двое ее взрослых кавалеров, изрядно выпив, напали на женщину-сторожа склада, забив ее камнем и пустой бутылкой.

«Донецк, Макеевка, Мариуполь и Горловка — наиболее криминальные города региона по части детских преступлений. И дело здесь не только в общем количестве проживающих людей, но и в инфраструктуре городов, наличии в них криминогенных районов», — подытожила глава милиции по делам детей Донецкой области.