Обама: остановка работы правительства нанесла ущерб экономике США

"Двойная угроза нашей экономике устранена, и я хвалю демократов и республиканцев за то, что они сошлись вместе и договорились", — сказал Обама.

По его словам, продлившееся более двух недель закрытие госучреждений и переговоры о поднятии "потолка" госдолга нанесли "совершенно необязательный ущерб нашей экономике", передает РИА Новости.

По теме: Дефолта в США не будет: Обама подписал проект бюджета

"Мы не знаем размер этого ущерба, но все аналитики сходятся во мнении, что он замедлил наш (экономический) рост", — сказал президент США, по словам которого, в достигнутом компромиссе "выигравших нет".

Вечером 16 октября сенат и палата представителей конгресса США после долгого противостояния приняли компромиссный законопроект, предусматривающий временное возобновление финансирования госучреждений и повышение лимита госдолга, чтобы предотвратить первый в истории страны дефолт.

Голосование завершилось менее чем за два часа до наступления 17 октября — дня, когда, по данным Минфина, в американской казне могло не остаться средств на выполнение внешних обязательств. Документ подписал президент США Барак Обама, отложив, таким образом, переговоры по бюджету на несколько месяцев.

Причиной нынешнего кризиса стали разногласия по поводу реформы здравоохранения — одной из важнейших инициатив президента Барака Обамы. Республиканцы отказались утверждать бюджет без пунктов о ее отмене или переносе сроков вступления в силу.

Тем временем многие федеральные учреждения частично закрылись с 1 октября из-за отсутствия бюджета на новый финансовый год. В результате около 800 тысяч федеральных госслужащих отправили в отпуск, еще около миллиона работали без зарплаты.

Барак Обама и его демократическая партия заявляли, что закон о реформе был принят три года назад и его действие не может быть предметом обсуждения.

С 17 октября стране грозил дефолт из-за отсутствия санкции конгресса на новые заимствования. Республиканцы предлагали свою стратегию — не повышать потолок госдолга, а сокращать расходы, однако перед угрозой дефолта им пришлось идти на уступки.

По данным рейтингового агентства Standard & Poor's, прекращение финансирования госучреждений в США из-за не принятого вовремя бюджета обошлось американской экономике в 24 миллиарда долларов.