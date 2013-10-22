Доля "оффшорных" инвестиций в Украину возросла почти до 40%

Так на 1 июля 2013 год инвестиции из трех наиболее значимых офшоров – Кипра, Британских Виргинских островов и Белиза составляли в 21,35 млрд долл., что в общем объеме прямых иностранных инвестиций составляет 38,6%.

Об этом говорится в отчете об экономической ситуации в Украине консалтинговой компании Da Vinci AG, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, по итогам первого полугодия 2012 года эти показатели составляли 16,3 млрд долл. и 31% соответственно.

Таким образом, инвестирование в Украину из Кипра достигло рекордного уровня, как в финансовом, так и в процентном соотношении к общему объему. Как и предполагалось ранее, также увеличивается доля альтернативных офшоров. В первую очередь это касается Белиза и БВО. Растет также уровень инвестиций из Нидерландов и Швейцарии, которые используются украинским бизнесом в качестве налоговых гаваней.

По данным областных подразделений Государственной службы статистики, в Украине среди существенных, значится 20 оффшорных юрисдикций из которых осуществляется инвестирование в страну. Это: Кипр, БВО, Панама, Белиз, Сейшельские о-ва, Джерси, Лихтенштейн, Люксембург, Багамские о-ва, Сент-Китс и Невис, Мальта, Гонконг, Монако, Сингапур, Доминика, Сент Винсент и Гренадины, Каймановы о-ва, Маршалловы о-ва, Гибралтар, Аруба. Наибольшее количество оффшорных зон инвестирующих в Украину, согласно данных областных управлений Государственной службы статистики, приходится на Одесскую область.

По теме: Иностранные инвесторы бегут из Украины - СМИ

Инвестиции из оффшорных зон в Украине распределены неравномерно. Существует ряд регионов, в которых доля инвестиций из офшоров в экономику области является крайне значительной. Особенно это касается Черкасской области, где общий объем инвестиций из офшоров составляет 83,2% от общего объема инвестиций.

В то же время ряд регионов демонстрирует низкий показатель инвестиций из офшоров в экономику области.

Но четких закономерностей по региональному или отраслевому признаку в данной статистике нет. Речь идет скорее об установленных в областях традициях и позиции местной власти относительно инвестиций и форм их захода в тот или иной регион с дальнейшими социально-экономическими последствиями.