Официальный курс валют на 22 октября

18:18, 21 октября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

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На 22 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 21 октября – 799.3000)

100 EUR – 1092.4033 (на 21 октября – 1093.7621)

10 RUR – 2.5055 (на 21 октября – 2.5099)

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