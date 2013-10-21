Официальный курс валют на 22 октября

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

На 22 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: По теме: НБУ обещает контролируемый курс гривны 100 USD США – 799.3000 (на 21 октября – 799.3000) 100 EUR – 1092.4033 (на 21 октября – 1093.7621) 10 RUR – 2.5055 (на 21 октября – 2.5099) Все курсы валют на 22 октября

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