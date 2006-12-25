Эфиопия разбомбила международный аэропорт в столице Сомали

Самолеты эфиопских ВВС нанесли в понедельник бомбовый удар по международному аэропорту Могадишо, расположенному в центре сомалийской столицы. По свидетельствам очевидцев, самолеты, предположительно российского производства, пролетели на низкой высоте над столицей и сбросили, по крайней мере, две бомбы на главный аэропорт страны, который недавно открылся после исламистского восстания в Могадишо. Информации о жертвах не поступало, передает АР.

Ранее премьер-министр Эфиопии Мелес ЗЕНАУИ объявил о начале военных действий против сил исламистов в Сомали. Выступая по национальному телевидению, он заявил в воскресенье, что Эфиопия "вынуждена была вступить в войну" против сомалийских исламистов, чтобы "защитить свой суверенитет и положить конец повторяющимся атакам со стороны террористов "Союза исламских судов" и антиэфиопских элементов, которых они поддерживают".

Исламисты, в свою очередь, обвиняют Эфиопию в вооруженной агрессии и заявляют, что будут вести войну с войсками соседнего государства до тех пор, пока они не покинут территорию страны.

По сведениям посла Сомали в Эфиопии Абдикарима ФАРАХА, в ходе столкновений уничтожены около 500 исламских боевиков, в то же время погибли 10 солдат правительственных сил, 13 получили ранения, 280 вражеских бойцов взяты в плен, передает агентство Reuters. Дипломат отметил, что в плен взяты наемники из Пакистана, Афганистана и Судана. Он утверждает также, что на стороне исламистов сражаются военнослужащие из Эритреи.