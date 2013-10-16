Из-за ампулы с неизвестным веществом пострадали двое учеников

В одной из школ Черниговской области в результате разгерметизации ампулы с неизвестным веществом пострадали двое учеников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в области.

Согласно сообщению, сегодня утром на службе "101" г. Прилуки поступило сообщение от руководства общеобразовательной школы с. Линовица о том, что в учебном заведении в результате разгерметизации ампулы с неизвестным веществом пострадали дети.

На место происшествия из Прилук прибыл пожарно-спасательное подразделение. К этому времени учителя уже вывели из помещения школы на улицу всех учеников и открыли окна в классах и коридорах для проветривания. Двух пострадавших детей забрали врачи скорой медицинской помощи. Спасатели во время обследования помещений нашли в коридоре на 3-м этаже стеклянную разгерметизированную ампулу без каких-либо надписей или пометок.

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По предварительным данным, один из девятиклассников принес в школу ампулу. Когда парень шел по коридору школы, ампула треснула в его кармане. В результате вытекания жидкости он получил ожог ноги, а семиклассница, которая проходила рядом, отравилась парами. Сейчас оба школьника находятся в Прилукской центральной районной больнице. Состояние их здоровья удовлетворительное. Другие ученики школы и учителя не пострадали.

На месте происшествия работают работники милиции и санэпидемстанции.