Завтра в Украину придет облачная и дождливая осень

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе небольшие дожди, ночью на крайнем юге, днем в южной части, Донецкой и Луганской областях умеренные дожди, в Крыму местами сильные.

Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, днем в южной части отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

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Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 14°; днем 10-15°, на юге до 18°.

В Киеве и области в четверг - без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 5-10°, днем 10-15°, в Киеве ночью 7-9°, днем 12-14°.