Украинский контрабандист прорвал польскую границу
Польские пограничники разыскивают гражданина Украины, который на автомобиле "тараном" прорвался через границу в пункте пропуска "Медика - Шегини" (Львовская область) и скрылся
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Польской пограничной службы, отметив, что польская сторона имеет точные данные об украинце.
24-летний гражданин Украины ехал автомобилем Mercedes Sprinter, и пограничники решили его тщательно проверить. "Но водитель, вместо того, чтобы послушаться пограничников, решил самостоятельно покинуть пункт пропуска. Во время побега он "тараном" взял пограничный шлагбаум и наткнулся на "кактус", который повредил колеса автомобиля. Автомобиль он оставил и убежал", - говорится в сообщении.
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В автомобиле было обнаружено 26,5 тыс. пачек сигарет стоимостью 90 тыс. долларов.
Украинцу грозит наказание за контрабанду, нарушение правил дорожного движения и уничтожение имущества.
Как сообщал УНИАН, аналогичный случай произошел в июле этого года, когда 28-летний украинец на Renault Trafic перевозил контрабандные сигареты на 35 тыс. долларов. Он также прорвался через польско-украинскую границу, но его удалось сразу задержать.