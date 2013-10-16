Украинский контрабандист прорвал польскую границу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Польской пограничной службы, отметив, что польская сторона имеет точные данные об украинце.

24-летний гражданин Украины ехал автомобилем Mercedes Sprinter, и пограничники решили его тщательно проверить. "Но водитель, вместо того, чтобы послушаться пограничников, решил самостоятельно покинуть пункт пропуска. Во время побега он "тараном" взял пограничный шлагбаум и наткнулся на "кактус", который повредил колеса автомобиля. Автомобиль он оставил и убежал", - говорится в сообщении.

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В автомобиле было обнаружено 26,5 тыс. пачек сигарет стоимостью 90 тыс. долларов.

Украинцу грозит наказание за контрабанду, нарушение правил дорожного движения и уничтожение имущества.

Как сообщал УНИАН, аналогичный случай произошел в июле этого года, когда 28-летний украинец на Renault Trafic перевозил контрабандные сигареты на 35 тыс. долларов. Он также прорвался через польско-украинскую границу, но его удалось сразу задержать.