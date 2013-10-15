В Сумской области женщина полгода держала психически больного сына в клетке

В Сумской области разоблачена женщина, которая почти полгода держала своего 27-летнего психически больного сына в клетке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, эта информация поступила в дежурную часть Кролевецкого райотдела милиции в пятницу, 11 октября.

Согласно сообщению, сотрудники милиции выехали на место происшествия. В ходе проверки было установлено, что жительница с. Дубовичи Кролевецкого района, 1948 года рождения, против воли удерживает своего душевнобольного сына в помещении, которое не приспособлено для проживания.

«В деревянной клетке, без одежды, мы увидели 27-летнего мужчину, у которого наблюдалось обострение психического расстройства. Нами сразу была вызвана бригада скорой помощи Кролевецкой ЦРБ», - сообщил прокурор Кролевецкого района Александр Языков.

По его словам, мужчина находился на учете врача-психиатра Кролевецкой ЦРБ, с 2004 года является инвалидом ІІ группы как лицо с психическим расстройством с детства.

По указанному факту начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 146 ч. 2 УК Украины.

Женщина пока не задержана, проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное установление всех обстоятельств совершения уголовного правонарушения.