В Черном море возле Ялты произошло землетрясение
11:04, 15 октября 2013Общество
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В Черном море вблизи Ялты произошло землетрясение силой 3 балла по шкале Рихтера
Возле Ялты произошло небольшое землетрясение
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 6.35 в 100 км от города Ялта в направлении Турции в море на глубине около 15 км произошло землетрясение. Сила толчка в эпицентре землетрясения составляла 3 балла.
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По состоянию на 7.35 пострадавших, погибших и разрушений в результате землетрясения нет.
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