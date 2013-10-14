«Укргазбанк» за 9 месяцев нарастил прибыль в 3 раза

Чистые активы банка за 9 месяцев выросли на 11% - до 23,2 млрд грн, кредитный портфель увеличился на 6,8% - до 13,3 млрд грн, кредиты юридических лиц - на 5,9% - до 10,1 млрд грн, кредиты физических лиц - на 9,8% - до 3,2 млрд грн, средства клиентов увеличились на 39,1% - до 9,6 млрд грн, собственный капитал - на 14,4% - до 4,4 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2013 года показатель рентабельности активов составил 5,48%, рентабельности капитала — 26,72%.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Минфин объявил о проведении процедуры закупки услуг советника по продаже пакетов акций докапитализированных при участии государства банков. Но в октябре стало известно, что торги по закупке услуг консультанта отменены в результате отклонения всех предложений.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

Прибыль «Укргазбанка» по итогам 2012 года составила 1,1 млрд грн, в то время как 2011 год банк закончил с 3,6 млрд грн убытка.