Главное за день: обзор топ-новостей

20:00, 10 октября 2013
Общество
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Россия угрожает Украине санкциями, Германия заявила, что готова лечить Тимошенко, а Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе

РФ не исключает санкций в случае пересмотра Киевом газового контракта

"Любые попытки пересмотреть действующие газовые контракты между Россией и Украиной будут иметь вполне очевидны юридические последствия. Нашим украинским партнерам, прежде чем делать подобные заявления, необходимо учесть, что в случае одностороннего пересмотра условий контракта возможно применение санкций" , - сказала пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова.

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина в ближайшие несколько лет может полностью отказаться от импорта газа из России, если действующий газовый договор не будет пересмотрен.

Германия заявила о готовности принять Тимошенко на лечение

Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле после встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве. "Германия сделала свое предложение и готова принять на лечение Тимошенко" , - сказал министр, добавив, что речь идет о гуманитарной миссии.

Кличко попал в рейтинг самых скучных боксеров современности

Владимир Кличко попал в рейтинг самых скучных боксеров мира, который составила The Guardian.

Азаров считает ЕС слишком пассивным в вопросе реверса газа из Словакии

Украина непонятна пассивная позиция Европейского Союза в вопросе налаживания реверсивных поставок газа через территорию Словакии в Украину.

"Нерешенность этого вопроса (поставок газа - УНИАН) до сих заставляет ставить вопрос о политике Европейского Союза. Понятно , что любая задержка в этом вопросе затрудняет наши переговорные позиции с Россией. Возникает вопрос - это политика Словакии, политика России или политика Европейского Союза?" , - сказал Азаров.

В РФ надеются, что гибель украинских рыбаков не повредит "братским отношениям с Украиной"

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что инцидент с гибелью четырех граждан Украины в Азовском море и возвращением выживщего пятого  Александра Федоровича политизируется в Украине и должен быть решен без ущерба для двусторонних отношений

В Украине упростили получение помощи при рождении ребенка

Верховная Рада приняла Закон "О внесении дополнений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно сокращения количества документов для получения государственной помощи при рождении ребенка".

Харьковские фанаты пообещали вести себя вежливо на матче Украина-Польша

Харьковские футбольные фанаты обещают не использовать файеры и запрещенную символику во время матча отборочного этапа Чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Польши, который состоится завтра, 11 октября, на стадионе «Металлист» в Харькове.

«Файеры мы не будем использовать. То есть массово нигде ничего не будет использоваться. В целом мы поддерживаем и то, что касается свастик, цифр «88». Мы сами против проявлений расизма, нацизма и фашизма, всевозможных дискриминаций и любых других «-измов» , - заявил представитель харьковского движения фанатов.

Рада приняла антирейдерский закон

Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий

Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе-2013 получила канадская писательница Элис Мунро (Alice Munro)

Раненая талибами пакистанская девочка стала лауреатом премии Сахарова

Пакистанская девочка, раненная в октябре прошлого года в голову боевиками движения "Талибан", стала лауреатом премии имени Сахарова "За свободу мысли" за 2013 год.

Двери ЕС и НАТО открыты для Украины - Расмуссен

« Украина открыта дверь для углубления отношений с Европейским Союзом , так же как и с НАТО » , - сказал генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен

ВР внесла изменения в бюджет-2013 по Нафтогазу

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменения в статью 6 Закона "О государственном бюджете Украины на 2013 год" (относительно НАК "Нафтогаз Украины").

Рада предварительно одобрила усиления гарантий независимости судей

Верховная Рада предварительно одобрила евроинтеграционный президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно усиления гарантий независимости судей.

За постановление о предварительном одобрении этого законопроекта проголосовали 244 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Уровень радиации на "Фукусиме" достиг нового рекорда

Уровень радиации внутри защитной дамбы на АЭС "Фукусима-1" достиг рекордно высокой отметки с момента аварии в марте 2011 года.

Льюис согласился драться с Кличко за $ 100 млн

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Леннокс Льюис в интервью английскому изданию The Daily Mail рассказал, что во время визита в Москву ему предложили гонорар в 50 миллионов долларов за бой с одним из братьев Кличко.

Льюис рассказал, что попросил удвоить гонорар. Если сумма будет увеличена до 100 миллионов долларов, то британец готов выйти на ринг весной 2014 года.

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