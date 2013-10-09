Китай подтвердил готовность инвестировать в экономику Украины

Программой активизации развития экономики Украины на 2013-2014 годы предусмотрена разработка Программ сотрудничества с двумя новыми для Украины регионами – Азиатско-Тихоокеанским регионом и Латинской Америкой, сообщил директор департамента торгово-экономического сотрудничества Министерства экономического развития и торговли Украины Руслан Осипенко.

В тоже время он отметил, что уже сейчас, до окончательного утверждения Программ, Украина активно развивает торгово-экономические отношения со странами, которые являются основными игроками в указанных регионах.

«В Азиатско-Тихоокеанском регионе, естественно, ключевую роль играют Япония и Китай – страны, которые сильны по потенциалу, по динамике своего развития, по инвестиционным возможностям», - отметил Руслан Осипенко.

Он подчеркнул, что Договор о стратегическом сотрудничестве с КНР был подписан еще в 2011 году и с тех пор сторонам удалось достичь значительных результатов в построении крепких и взаимовыгодных отношений.

Также Руслан Осипенко напомнил, что в конце сентября украинская правительственная делегация во главе с Первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым посетила Китайскую Народную Республику с рабочим визитом. При этом результаты визита оказались очень положительными для Украины. Так, КНР в очередной раз подтвердила готовность инвестировать в украинскую экономику.

Экономические отношения с Японией складываются не менее успешно. Так, в начале октября состоялось Пятое совместное заседание Координационного совета по экономическому сотрудничеству с Японией при Минэкономразвития и Комитета делового сотрудничества с Украиной «Кейданрен». В ходе мероприятия японская сторона отметила заинтересованность в инвестициях в Украину, на что влияет ряд факторов: стабильность политической ситуации, наличие емкого 46-ти миллионного рынка, выгодное стратегическое положение между двумя рынками - ЕС и СНГ, высокая квалификация украинского персонала.

«Принятие Программ активизации сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки позволит сбалансировать и диверсифицировать внешнюю торговлю Украины, а также обеспечит выход на новые рынки сбыта украинских товаров», - считает Руслан Осипенко.