Ющенко хочет видеть премьером Тимошенко, но...

Президент Виктор Ющенко убежден, что ответственность за отсутствие в Украине правительства лежит на Партии регионов, БЮТ и НУ-НС. Такое мнение он выразил в интервью 5 каналу, показанному в субботу.

"Ключевая ответственность, я убежден, на двух политических силах – Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, и плюс "Наша Украина" как некий довесок", - цитирует Ющенко "Украинская правда".

По его словам, речь "идет не только о проблемах регламента". "Не всегда даже речь идет о содержательных идеологических противоречиях, а идет о намного более прагматичных вещах", - считает президент.

"Хотелось бы чтобы мы расставили точки на регламенте, чтобы ни у кого сомнений не было", - прибавил он.

Ющенко отметил, что члены коалиции должны иметь доверие друг к другу. "Потому что коалиция в 227 голосов без доверия – очень сложно будет двигаться стране. Парламент может стать источником нестабильности, как он стал год назад", - предупредил президент.

По словам Ющенко, ему хотелось бы, чтобы премьером стала именно Юлия Тимошенко. "Я бы хотел, чтобы это состоялось. Это природа моего повторного представления", - отметил он.

Президент подчеркнул, что "у парламента должно хватить мужества пройти процедурные барьеры", но отметил, что они выписаны в регламенте "сомнительно".